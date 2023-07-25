Fenerbahçe'den sponsorluk duyurusu!

Fenerbahçe, Otokoç ile yeni sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.

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Fenerbahçe'den sponsorluk duyurusu!
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25 Temmuz 2023 14:06
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 14:13
Fenerbahçe, Otokoç firmasıyla yeni sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzandığınıve bunun karşılığında 195 milyon TL + KDV, ek olarak çeşitli başarılar halinde 46.5 milyon TL ödeneceği duyuruldu.

KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde.

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir."
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