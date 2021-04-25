Fenerbahçe'den Mame Thiam yanıtı ve Beşiktaş'a gönderme

Fenerbahçe Kulübü'nden Mame Thiam iddialarına cevap gelirken, Beşiktaş'a göndermede bulunuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Mame Thiam yanıtı ve Beşiktaş'a gönderme
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25 Nisan 2021 16:38
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde Mame Thiam için Kasımpaşa'ya 2,5 milyon euro bonus ödeyeceği yönündeki iddialara, sarı-lacivertli kulüp cephesinden yanıt geldi.

"MAME THIAM İDDİASI ASILSIZ"

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır." dedi.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Beşiktaş'a gönderme yapan Metin Sipahioğlu "Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi." ifadelerini kullandı.

"BU İFTİRACILARIN BAYRAM AREFE HESAPLARI..."

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ'ın "Arefeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz" sözlerine de gönderme yapan Metin Sipahioğlu "Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun." açıklamasını yaptı.



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