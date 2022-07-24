Fenerbahçe'den Cenk Özkaçar hamlesi

Stoper arayışlarını sürdürensesleri yükseliyor...Fransa Ligi'nin güçlü takımlarından Lyon'da forma giyen genç yetenek geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 21 yaşındaki stoperin transfer şatları Sarı-kırmızılılara pahalıya geldi. Bunun üzerine Cenk Özkaçar Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sarı-lacivertliler genç stoperi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cenk, stoper bölgesi dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 77 karşılaşmada forma giyen Cenk Özkaçar, 3 gol atma başarısı gösterdi.Geride kalan sezonda Leuven'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 34 maçta forma giydi, 2 de gol attı. Başarılı futbolcu, 1 kez de A Milli Takım forması giydi. Cenk Özkaçar'ın da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.