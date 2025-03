Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe , Bodrum FK deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca attı. Bodrum FK'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan George Puşcaş ve 85. dakikada Fredy attı.Fenerbahçe'de ilk golü atan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de dördüncü golü atan Anderson Talisca ise Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan ağları havalandırdı.Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sekiz maçta ilk kez kalesinde gol gördü.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 65 puana yükseldi ve 71 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Jose Morais yönetiminde ilk kez mağlubiyet alan Bodrum FK, 30 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.(71) Galatasaray(65) Fenerbahçe(30) Bodrum FKFenerbahçe, Bodrum FK karşısında mücadeleye adeta golle başladı. Fenerbahçe, mücadelenin 4. dakikasında sağ kanatta ceza sahasına yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar Adıyaman topu kurtardı ancak Bodrum savunması bu topu uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kafalardan seken top sonrası Milan Skriniar, fileleri havalandırdı. Skriniar, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı.Bodrum FK, karşılaşmanın 26. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada Puşcaş'ın kafa vuruşunda İrfan Can Eğribayat gole engel oldu.Bodrum FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.Mücadelenin 27. dakikasında Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Anderson Talisca'dan geri döndü.Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Hakem Atilla Karaoğlan, kendisine itirazda bulunan Bodrumlu oyunculara VAR ile konuştuğunu işaret etti. Hakem Karaoğlan, bir süre VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve daha sonra penaltı noktasını gösterdi.Bodrum'da penaltıda topun başına geçen George Puşcaş, 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.Fenerbahçe, Bodrum'un golüne hemen cevap verdi. 32. dakikada ceza sahasına gönderilen topu İrfan Can, En-Nesyri'ye indirdi. Faslı futbolcunun sol çaprazdan vuruşu arka direğe gitti. Bu topu iyi takip eden Oğuz Aydın, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.Fenerbahçe, 34. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Anderson Talisca, topu ayağından fazla açtı ve vuruşunda kaleci Rüzgar'ı geçemedi.Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında 36. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kaleci Rüzgar Adıyaman, topu istediği gibi uzaklaştıramadı ve top Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe lehine durumu 3-1 yaptı.Fenerbahçe, mücadelenin 44. dakikasında Erkan Değişmez'in Mert Müldür'ü düşürmesi sonrası penaltı kazandı.Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 4-1 yaptı. Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.Bodrum FK karşısında bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında dört gol atan Fenerbahçe, soyunma odasına 4-1 önde gitti.Fenerbahçe'de Anderson Talisca, karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Brezilyalı futbolcunun vuruşu kaleci Rüzgar Adıyaman'da kaldı.Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, üst üste iki önemli kurtarışa imza attı. 64. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası içinden vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. İrfan Can, bir dakika sonra ise Okita'nın ceza sahası içinden şutunda gole izin vermedi.Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin geri döndü. Fransız futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında Anderson Talisca yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de Maximin ile birlikte Dusan Tadic ve Edin Dzeko da oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikalarda kenara gelen isimler Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri kenara geldi.Dusan Tadic, bu değişiklikle birlikte Fenerbahçe formasıyla 100. kez sahaya çıktı.Bodrum FK, karşılaşmanın 85. dakikasında farkı ikiye düşürdü. Bu dakikada sağ kanattan arka direğe gelen ortada Musah Muhammed topu indirdi. Bu topa gelişine sert bir vuruş yapan Fredy, topu ağlara gönderdi.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Bodrum FK'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.13. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat topu ceza sahası önüne hareketlenen Talisca'ya aktardı. Talisca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Üzeyir Ergün ceza sahasına orta yaptı. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.Kornerin ardından Brazo'nun ceza sahasına yolladığı topu Talisca uzaklaştırdı. Devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda topun Talisca'nın eline çarptığına karar veren Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.44. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topla ceza sahasına giren Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 4-1 üstün tamamladı.52. dakikadaki Fenerbahçe atağında ceza sahası önünde Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman, topa hakim oldu.59. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy, topu Okita'ya aktardı. Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etti.65. dakikadaki Sipay Bodrum FK hücumunda topla ceza sahasına giren Fredy, Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan oyun alanına döndü.66. dakikada hızlı gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita'nın kaleye yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.90+1. dakikada Bodrum FK serbest vuruş kazandı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi. Fredy'nin kullandığı kornerde meşin yuvarlak direkten döndü.Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-2 kazandı.Grey Beton BodrumAtilla Karaoğlan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ajeti), Mohammed, Ege Bilsel (Dk. 46 Bardhi), Brazao (Dk. 46 Fredy), Okita (Dk. 81 Taylan Antalyalı), Puscas (Dk. 67 Seferi)İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Kostic (Dk. 81 Djiku), Yusuf Akçiçek, Skriniar, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 72 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 72 Dzeko), Amrabat, Oğuz Aydın, Szymanski (Dk. 72 Tadic)Dk. 5 Skriniar, Dk. 32 Oğuz Aydın, Dk. 36 Szymanski, Dk. 45 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 31 Puscas (Penaltıdan), Dk. 85 Fredy (Sipay Bodrum FK)Dk. 4 Mohammed, Dk. 56 Okita (Sipay Bodrum FK), Dk. 90 Saint-Maximin (Fenerbahçe)