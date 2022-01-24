Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye transfer etmek istediği Aleksandar Pesic için devreye girdi.



Hull City, Sırp golcü Aleksandar Pesic için VavaCars Fatih Karagümrük'e 2,5 Milyon euroluk teklif yaptı. Ancak ailesek sebepler dolayısıyla şu an İngiltere'ye gitmek istemeyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ilgisine daha olumlu yaklaştı.



Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler, VavaCars Fatih Karagümrük ile görüşmelere başlamaya karar verdi. Ancak transfer öncesinde Fenerbahçe'nin kadrodan futbolcu göndermesi gerekiyor.



Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand'a Fransız ekibi Marcel Tisserand talip olurken, Max Meyer'in sözleşmesini feshetme durumu gündeme geldi.



Kulüplerin anlaşması halinde, VavaCars Fatih Karagümrük'te 21 lig maçında 12 gol atan Sırp futbolcu Aleksandar Pesic, Fenerbahçe'ye imza atacak.





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