Fenerbahçe'de Willian gelişmesi

Willian, ölüm tehditleri aldığı için Corinthians'la olan sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Willian gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2022 12:47
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Willian, Corinthians'tan ayrıldı. Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini aldığı ölüm tehditleri nedeniyle fesheden yıldız oyuncu, konuyla ilgili Brezilya basınına, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler geliyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar." açıklamasını yaptı.

Willian'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası Fenernahçe, Brezilyalı oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmelerde tarafl arın mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bir aksilik yaşanmaması halinde Sambacı'yı kadrosuna katacak.

Ana mevkisi sol kanat olan Willian, sağ kanat ve 10 numara da oynayabiliyor. 34 yaşındaki futbolcu, Arsenal ve Chelsea gibi iki dev kulübün de formasını yıllarca terletti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ