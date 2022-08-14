Fenerbahçe'de Willian gelişmesi

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Willian, Corinthians'tan ayrıldı. Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini aldığı ölüm tehditleri nedeniyle fesheden yıldız oyuncu, konuyla ilgili Brezilya basınına, "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler geliyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar." açıklamasını yaptı.



Willian'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası Fenernahçe, Brezilyalı oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmelerde tarafl arın mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bir aksilik yaşanmaması halinde Sambacı'yı kadrosuna katacak.



Ana mevkisi sol kanat olan Willian, sağ kanat ve 10 numara da oynayabiliyor. 34 yaşındaki futbolcu, Arsenal ve Chelsea gibi iki dev kulübün de formasını yıllarca terletti.





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