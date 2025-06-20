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Fenerbahçe'de transferde "Her Oyuna Uygun" dönemi!

Jose Mourinho'nun sistem çeşitliliğine uygun bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, her taktiğe uyum sağlayabilecek çok yönlü oyuncuların peşine düştü.

calendar 20 Haziran 2025 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:17
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de transferde 'Her Oyuna Uygun' dönemi!
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemsel esnekliği doğrultusunda hareket eden yönetim, kadroya katılacak oyuncuların her oyun düzenine kolayca uyum sağlayabilecek yapıda olmasına özellikle dikkat ediyor.

SİSTEM DEĞİL OYUNCU BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz sezon hem 3'lü hem de 4'lü savunma dizilişleriyle sahada yer alan Fenerbahçe'de bu sezon da farklı sistem geçişlerinin yaşanması bekleniyor.


Mourinho'nun "rakibe göre sistem" anlayışını sürdüreceği ve bu sebeple oyuncu seçiminde esnekliğe sahip isimlerin önceliklendirileceği öğrenildi.

LONDRA ZİRVESİNDE KONUŞULDU

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Koordinatör Okan Özkan arasında Londra'da gerçekleştirilen toplantıda da bu strateji masaya yatırıldı.

Zirvede, takıma yapılacak takviyelerin teknik esneklik sağlayacak profilde olması gerektiği vurgulandı.

DÖNÜŞÜME AÇIK OYUNCULAR İSTİYOR

Futbol Direktörü Devin Özek ile Okan Özkan'ın, transfer görüşmelerinde oyunculara da bu beklentiyi açıkça ifade ettiği belirtildi. Hem teknik hem taktik açıdan dönüşüme açık ve farklı dizilişlerde performans gösterebilecek futbolcular, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.


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