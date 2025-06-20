Fenerbahçe'de transferde 'Her Oyuna Uygun' dönemi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemsel esnekliği doğrultusunda hareket eden yönetim, kadroya katılacak oyuncuların her oyun düzenine kolayca uyum sağlayabilecek yapıda olmasına özellikle dikkat ediyor.
SİSTEM DEĞİL OYUNCU BELİRLEYİCİ OLACAK
Geçtiğimiz sezon hem 3'lü hem de 4'lü savunma dizilişleriyle sahada yer alan Fenerbahçe'de bu sezon da farklı sistem geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Mourinho'nun "rakibe göre sistem" anlayışını sürdüreceği ve bu sebeple oyuncu seçiminde esnekliğe sahip isimlerin önceliklendirileceği öğrenildi.
LONDRA ZİRVESİNDE KONUŞULDU
Başkan Ali Koç, Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Koordinatör Okan Özkan arasında Londra'da gerçekleştirilen toplantıda da bu strateji masaya yatırıldı.
Zirvede, takıma yapılacak takviyelerin teknik esneklik sağlayacak profilde olması gerektiği vurgulandı.
DÖNÜŞÜME AÇIK OYUNCULAR İSTİYOR
Futbol Direktörü Devin Özek ile Okan Özkan'ın, transfer görüşmelerinde oyunculara da bu beklentiyi açıkça ifade ettiği belirtildi. Hem teknik hem taktik açıdan dönüşüme açık ve farklı dizilişlerde performans gösterebilecek futbolcular, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.
SİSTEM DEĞİL OYUNCU BELİRLEYİCİ OLACAK
Geçtiğimiz sezon hem 3'lü hem de 4'lü savunma dizilişleriyle sahada yer alan Fenerbahçe'de bu sezon da farklı sistem geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Mourinho'nun "rakibe göre sistem" anlayışını sürdüreceği ve bu sebeple oyuncu seçiminde esnekliğe sahip isimlerin önceliklendirileceği öğrenildi.
LONDRA ZİRVESİNDE KONUŞULDU
Başkan Ali Koç, Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Koordinatör Okan Özkan arasında Londra'da gerçekleştirilen toplantıda da bu strateji masaya yatırıldı.
Zirvede, takıma yapılacak takviyelerin teknik esneklik sağlayacak profilde olması gerektiği vurgulandı.
DÖNÜŞÜME AÇIK OYUNCULAR İSTİYOR
Futbol Direktörü Devin Özek ile Okan Özkan'ın, transfer görüşmelerinde oyunculara da bu beklentiyi açıkça ifade ettiği belirtildi. Hem teknik hem taktik açıdan dönüşüme açık ve farklı dizilişlerde performans gösterebilecek futbolcular, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.
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