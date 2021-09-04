Fenerbahçe'de transferde 'genç' dönem

Fenerbahçe transfer çalışmalarında yeni bir dönem başlattı. Son 2 transfer döneminde direkt olarak Başkan Ali Koç'un yönetiminde ve desteğiyle hareket eden sarı-lacivertliler, istediği gibi bir projeye adım attı. Genç, potansiyelli ve Avrupa futbolunda tanınan isimle kadroya dahil edildi, takımın yaş ortalaması şu anda 25.8 seviyesine indi. Hatta bu sezon kadroya katılan 8 futbolcunun yaş ortalaması 24.1 olarak öne çıktı. Hatta kadroda düşünülmeyen Caulker da gittiğinde bu sezonki transferlerin yaş ortalaması bir anda 23.5 seviyesine iniyor.

2018 yılında başkanlığa seçilirken hayata geçirmek istediği transfer projesini son 2 dönemde cesur bir şekilde gösteren Başkan Koç ve yönetimi, başarılı örneklerle göze çarptı.



Aslında ilk olarak Pelkas'ın PAOK'tan getirilmesiyle başlayan süreç geçtiğimiz kış transfer döneminde resmen hayata geçirildi. 24 yaşındaki yıldızlar Attila Szalai ve Osayi-Samuel ile 26 yaşındaki İrfan Can'ın kadroya katılması çalışmaları hızlandırdı.



Bu yaz transfer döneminde de şampiyonluğun kaçmasına rağmen telaş yapılmadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da katkılarıyla 21 yaşındaki Burak Kapacak, 24 yaşındaki Kim Min Jae, 25 yaşındaki Meyer, 23 yaşındaki Berisha, 23 yaşındaki Diego Rossi ve 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp gibi 25 yaş ve altı oyuncular alındı.



