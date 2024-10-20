Fenerbahçe'de şok rakam; top rakipte!

Topa sahip olma açısından Fenerbahçe, son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Samsunspor'a karşı da Fenerbahçe her öne geçtiğinde topu rakibine bıraktı. İşte rakamlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de şok rakam; top rakipte!
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20 Ekim 2024 21:41
1 maç eksiği olan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmesinin ardından sarı lacivertli takımın topu Samsunspor'a bırakması tepki çekti.

Fenerbahçe, 1-0 öne geçene kadar yüzde 54 üstünken, golü bulduktan sonra topla sadece yüzde 36 oynadı. 1-1'den sonra 2-1 öne geçene kadar Fenerbahçe, yüzde 65 ile topla oynadı.

Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra beraberlik golünü yiyene kadar yüzde 35 topla oynadı. 2-2'den maç sonuna kadar ise yüzde 52 topla oynadı.


SEZON BOYU TOPLA OYNAMA RAKAMI DİP YAPTI Öte yandan sarı lacivertliler, son 8 sezon içerisinde en az topla oynadığı sezonu yaşıyor. Yüzde 50.8 ile topla oynayan Fenerbahçe, diğer sezonlarının çok gerisinde kaldı

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