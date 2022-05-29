Fenerbahçe'de Sinan Bolat sürprizi

Berke Özer ile yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında da istediği Sinan Bolat için bir kez daha düğmeye bastı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sinan Bolat sürprizi
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29 Mayıs 2022 10:47
Berke Özer ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 1 numaralı file bekçisi Altay Bayındır'ın yanına tecrübeli bir yedek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı- Lacivertliler, devre arasında da istediği Sinan Bolat için bir kez daha düğmeye bastı.

Belçika ekibi Gent ile kontratı sona eren Sinan'la bir görüşme yapıldığı ve gelecek yeni teknik ekibin onayı doğrultusunda bir sonuca varılacağı ifade edildi.  

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