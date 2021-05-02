Fenerbahçe'de sezon sonu 8 ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda 8 isimle yollar ayrılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sezon sonu 8 ayrılık kapıda
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02 Mayıs 2021 10:23
Fenerbahçe'de, sezon başı transferinde beklenen verim alınamayan futbolcular, gözden düştü.

Başta Lemos ve Tisserand olmak üzere Cisse, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Diego Perotti, kiralıklar Frey ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor.

Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.

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