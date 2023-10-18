Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak büyük alkış toplayan Fenerbahçe'de takım ruhu ve oyuncuların birlikteliği zirveye çıktı.
BİRLİK BERABERLİK ÜST SEVİYEDE
Kaliteli kadro ve üst düzey rekabet ortamı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbolu beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra teknik heyet ve tüm futbolcularda bir kenetlenme de söz konusu. Gerek maçların kazanılması gerek oynanan futbol ve gerekse Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyunculara yaklaşımı birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarmış durumda.
TAKIM RUHU
Hatta takımda oynayan, oynamayan tüm futbolcular takım ruhuyla hareket ediyor. Teknik heyet de bu ruhun devamı ve bozulmaması için elinden geleni yapıyor. Teknik patron İsmail Kartal, yola çıkılan bu takıma büyük güven duyduğunu ve şampiyonluğa bu oyuncu grubu ile gideceklerini her fırsatta ifade ediyor.
YENİ TRANSFERLER UYUMU BOZAR MI?
Bu noktada devre arası için konuşulan yeni transferin takıma uyumu ya da yakalanan uyumu bozma ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bu yüzden sarı- lacivertliler yaz döneminde oluşturulan güçlü kadro ile sezonu tamamlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
BİRLİK BERABERLİK ÜST SEVİYEDE
Kaliteli kadro ve üst düzey rekabet ortamı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbolu beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra teknik heyet ve tüm futbolcularda bir kenetlenme de söz konusu. Gerek maçların kazanılması gerek oynanan futbol ve gerekse Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyunculara yaklaşımı birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarmış durumda.
TAKIM RUHU
Hatta takımda oynayan, oynamayan tüm futbolcular takım ruhuyla hareket ediyor. Teknik heyet de bu ruhun devamı ve bozulmaması için elinden geleni yapıyor. Teknik patron İsmail Kartal, yola çıkılan bu takıma büyük güven duyduğunu ve şampiyonluğa bu oyuncu grubu ile gideceklerini her fırsatta ifade ediyor.
YENİ TRANSFERLER UYUMU BOZAR MI?
Bu noktada devre arası için konuşulan yeni transferin takıma uyumu ya da yakalanan uyumu bozma ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bu yüzden sarı- lacivertliler yaz döneminde oluşturulan güçlü kadro ile sezonu tamamlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.