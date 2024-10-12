Fenerbahçe'de sağ bek atağı! İngiltere'den gelecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe alternatifi belirledi.
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor.
BRIGHTON'DAN LAMPTEY GÜNDEMDE
Takvim'den alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor.
Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.
UFUKTA SÖZLEŞME YOK!
8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı.
İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor.
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor.
BRIGHTON'DAN LAMPTEY GÜNDEMDE
Takvim'den alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor.
Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.
UFUKTA SÖZLEŞME YOK!
8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı.
İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor.