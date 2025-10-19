Fenerbahçe'de özel görüşme!

Fenerbahçe, milli aradan Fatih Karagümrük maçıyla dönüyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu maç öncesi hücum hattındaki isimlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan teknik adam, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri gibi isimlerden bitiricilik noktasında dikkatli olmalarını ve sakin kalmalarını istedi.
