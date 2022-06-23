Fenerbahçe'de oyunculara fiyat biçildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı biçimde sürüyor. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine kattı.Portekizli teknik adam yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcuları belirlemeye başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp Steven Caulker ve Max Meyer'i bonservis bedeli olmasa da göndermeyi planlıyor. Oyuncuları talep eden takım olursa başarı bonusu veya sonraki satıştan pay talep edilecek. Yönetim, anlaşma sağlandığı takdirde iki oyuncunun sözleşmesini fesih etmek istiyor.Fenerbahçe beklentileri karşılamayan Caulker'ı geçen sezon başında Gaziantep FK'ye Alman futbolcuyu ise Ocak ayında Midtjylland'a kiralık vermişti.Kadroda düşünülmeyen diğer oyuncu Filip Novak için 500 bin euro ila 1 milyon euro arasında bir teklif bekleniyor. Lemos için 1 milyon euro, Tisserand için de 3 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi. Beklenen teklif gelirse Fenerbahçe bu oyuncular ile de yolları ayıracak.Arap yarımadasından ve Balkanlardan teklif alan Enner Valencia'nın bonservisi 4 milyon euro olarak belirlendi. Minimum 6-7 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi durumunda Pelkas ve Zajc'ın da satışı da gündeme gelebilir.