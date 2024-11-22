Fenerbahçe'de Mourinho'yu sevindiren haber

Fenerbahçe, sezon başından beri yaşanan sakatlıklardan en fazla çeken takımlar arasında yer alıyor. Ligde son olarak Sivasspor karşısına çıkıp 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, milli araya tam 6 sakatıyla girmişti.
MOURINHO NEFES ALDI
11 günlük süreçte sakatlar bir bir takıma katılmaya başladı. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku'nun ardından perşembe günü antrenmanda da Allan Saint-Maximin takımla çalışmalara başladı. Cumartesi günkü Kaysersipor maçıyla birlikte yoğun ve zorlu bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, eksiklerin azalmasıyla rahat bir nefes aldı.
Milli arada Portekizli teknik adamı sevindiren bir diğer olay da Zenit ile oynanan hazırlık maçında Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı oldu.
MOURINHO NEFES ALDI
11 günlük süreçte sakatlar bir bir takıma katılmaya başladı. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku'nun ardından perşembe günü antrenmanda da Allan Saint-Maximin takımla çalışmalara başladı. Cumartesi günkü Kaysersipor maçıyla birlikte yoğun ve zorlu bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, eksiklerin azalmasıyla rahat bir nefes aldı.
Milli arada Portekizli teknik adamı sevindiren bir diğer olay da Zenit ile oynanan hazırlık maçında Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı oldu.