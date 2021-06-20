Fenerbahçe'de 'Lale Devri' bitti

Fenerbahçe'de yabancı futbolcularla yapılan sözleşmelerin yapısı değişti. Geçmişte, yurtdışından gelen oyuncuların İstanbul'da rahat bir hayat sürmesi için futbolcularının evini tutup kirasını karşılayan, sponsor firmayla birlikte araç tahsis eden, ülkesine yolculuklarındaki uçak bileti masraflarını ödeyen sarı-lacivertliler bu uygulamaları kaldırdı. Takımdaki yabancı oyuncular evlerini kendileri tutup kiralarını ödüyor.Sadece sponsor firmanın tahsis ettiği araçlar oyunculara veriliyor. Futbolcular ülkelerine seyahatlerdeki masrafları da kendileri karşılıyor. Kulüp bu sayede büyük bir mali yükten kurtulmuş oldu. Ayrıca futbolcular geçen sezon olduğu gibi maç başı ücret için 3 puanı almak zorunda. Takımda ilk 11'de olan ya da minimum 45 dakika oynayan isimler, Fenerbahçe maçı kazanırsa maç başı ücreti alabilecek.Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda maçlara galibiyet primi uygulamasını da yapmayacak. Yeni transferlerle performansa dayalı sözleşmeler imzalanacak. Futbolcular belli sayıda gol-asist yapması ve şampiyonluk kazanılması halinde ekstra kazanç elde edebilecek. Serdar Dursun'un sözleşmesinde de belirli sayıda gol bonusu olduğu öğrenildi.