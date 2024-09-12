Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem!

Bu sezon kadrosuna 8 yeni futbolcu kazandıran Fenerbahçe'de gözler artık iç transfere çevrilecek. Sarı Lacivertlilerde ilk hedef, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin uzatılması olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem!
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12 Eylül 2024 13:09
Yaz dönemi transferde 8 farklı futbolcuya imza attıran Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun planlarına göre hareket etti.

Sarı-lacivetliler, 13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından bu sefer gözünü iç transfere çevirecek. Fenerbahçe'de ilk hedef İrfan Can Kahveci olacak.

SON 2 SEZONDA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği 29 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

PARA KAZANDIRMAK İSTİYOR

Avrupa hayali de olan İrfan Can, ayrılsa bile kulübüne para kazandırmak istiyor. 

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