Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem!

Yaz dönemi transferde 8 farklı futbolcuya imza attıran Fenerbahçe , Jose Mourinho'nun planlarına göre hareket etti.Sarı-lacivetliler, 13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından bu sefer gözünü iç transfere çevirecek. Fenerbahçe'de ilk hedef İrfan Can Kahveci olacak.Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti.Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği 29 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.Avrupa hayali de olan İrfan Can, ayrılsa bile kulübüne para kazandırmak istiyor.