Fenerbahçe'de herkes Jorge Jesus'u konuşuyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus başarısıyla en fazla konuşulan isim oldu.



FENERBAHÇE'Yİ UMUTLANDIRDI



Özellikle taraftarların gözünde bir kahramana dönüşen Jesus, 2014 yılından beri şampiyonluğu bekleyen sarı-lacivertli camiada umutları artırıyor.



Aslında burada ilginç bir detay dikkat çekiyor. Tam 1 sezon önce yola bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile çıkan Fenerbahçe, umduğunu bulamamıştı. Vitor Pereira da 3'lü savunma başta olmak üzere rotasyon uygulamasına gitmiş, sezona seri galibiyetlerle başlamıştı. Hatta o dönemde Başkan Ali Koç bir röportajında, "Vitor Pereira'ya şapka çıkarmak istiyorum. Hocamız çok kısa zamanda çok büyük değişiklikler yaptı. Vitor Pereira, üstümüzden ölü toprağını kaldırdı" demişti. Ancak işler istendiği gibi gitmemiş, Pereira'nın sürekli rotasyon yapması, 3'lü sistemi, Mesut Özil'le anlaşamadığı iddiaları ve alınan kötü sonuçlar yolların ayrılmasına sebebiyet vermişti.



Bu sezon ise yola başka bir Portekizli hoca Jorge Jesus ile başlandı. Ancak hem kariyer hem de tecrübe olarak farklı bir konumda Jorge Jesus, kısa sürede sarı-lacivertli camiada farklı bir hava yarattı. Jesus da rotasyonlu bir düzen kurdu ancak ciddi şekilde verim aldı. Tecrübeli çalıştırıcı 3'lü ve 4'lü olmak üzere iki farklı ana plan yarattı, her ikisine de takım uyum sağladı.



İLETİŞİMİ FARK YARATIOR!



Jesus'un esas fark yaratan başarısı ise futbolcularıyla kurduğu iletişim oldu. Taraftarlardan tepki alan Altay'ı sürekli koruması, basın toplantısında İrfan Can Kahveci ile sıcak diyaloğu ve futbolcuların hocaya karşı duyduğu büyük saygı herkesin takdirini topladı. Pereira döneminde oyundan çıkarken küsen İrfan Can şimdi tam tersi şekilde daha hırslı gözüküyor. Vitor Pereira döneminde rotasyonda zorluk çekilirken şimdi her futbolcu her an hazır oluyor.



OBRADOVIC BENZERLİĞİ!



Taraftarlar arasında Jorge Jesus'un yakaladığı başarı ve kenardaki güçlü duruşu sık sık basketboldaki unutulmaz antrenör Zeljko Obradovic'e benzetildi.



Fenerbahçe'yi basketbolda Avrupa şampiyonu yapan Obradovic gibi takım üzerinde ciddi bir hakimiyeti olan Jesus, hırsı, oyuncularına karşı babacan tavrı, taraftarlar kurduğu bağ ve saygınlıkla birlikte efsane coachla şimdide özdeşleşti.



IOTUDIS: "TANIŞMAK İSTERİM"



Bu sezon Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 9 maçın 9'unu da kazanan Fenerbahçe Beko'da antrenör Dimitris Itoudis, futbol takımı antrenörü Jorge Jesus'la tanışmak istediğini söyledi. Euroleague'de önceki akşam deplasmanda Anadolu Efes'e karşı alınan 88-79'luk galibiyet sonrası konuşan Itoudis, "Henüz tanışma fırsatı bulamadık. Bizim bir maçımıza geldiğini biliyoruz. Eğer vakit bulabilirsek bir araya gelmek isterim. Bir hatıra fotoğrafı çektiririz. Jorge Jesus'u vakti olursa bir maçımıza daha bekliyoruz" dedi.