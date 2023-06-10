Fenerbahçe'de Hector Bellerin sesleri

Bright Osayi Samuel'e Ada'dan iyi teklifler var. Kupa maçı sonrasında Fenerbahçe, onu isteyen İngiliz kulüplerinin tekliflerini dinleyecek. Kanarya alternatiflerini belirlemeye başladı.
Adaylardan biri de son olarak Sporting Lizbon'da forma giyen Hector Bellerin. Arsenal, Barcelona gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.
20 MAÇTA SÜRE BULABİLDİ
İspanyol sağ bek bu sezon Sporting Lizbon'da yalnızcaa 20 maçta forma bulabildi ve bu karşılaşmalarda 1 gol atarken asist katkısı sağlayamadı.
Adaylardan biri de son olarak Sporting Lizbon'da forma giyen Hector Bellerin. Arsenal, Barcelona gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.
20 MAÇTA SÜRE BULABİLDİ
İspanyol sağ bek bu sezon Sporting Lizbon'da yalnızcaa 20 maçta forma bulabildi ve bu karşılaşmalarda 1 gol atarken asist katkısı sağlayamadı.