Fenerbahçe'de gözler Yüksek Divan Kurulu'nda!

Fenerbahçe'de haftalık olarak gerçekleştirilen rutin yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili açıklamaları cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Yüksek Divan Kurulu'nda!
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21 Nisan 2025 14:03
Son güncelleme 21 Nisan 2025 14:04
Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yönetim pazartesi günü olağan toplantıda bir araya geldi.

Bu toplantı, her zaman olduğu gibi pazartesi günleri yapılan bir rutin. Yüksek Divan Kurulu hakkında bir gündem oluşturulmuştu bugün için fakat Kayserispor maçının maçın ardından toplantıda güncel gelişmeler de konuşuldu.

GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi.

Ali Koç, süreç hakkında akıllardaki soruları 26 Nisan'da cevaplandıracak.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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