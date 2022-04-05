Fenerbahçe'de Diego Rossi gelişmesi

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertliler'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Diego Rossi için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Diego Rossi gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 11:30
Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli bir rol üstlenen Diego Rossi için sarı-lacivertlilerin opsiyon hakkını kullanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bildirildi.

Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.