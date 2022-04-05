Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli bir rol üstlenen Diego Rossi için sarı-lacivertlilerin opsiyon hakkını kullanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bildirildi.



Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.





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