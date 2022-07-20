Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken yıldız stoperin yerine transfer listesinde bulunan isimler netlik kazanıyor.
Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon Euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu.
B PLANI BROOKS
Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi.
1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.
Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon Euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu.
B PLANI BROOKS
Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi.
1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.