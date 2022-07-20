Fenerbahçe'de B planı: John Anthony Brooks

Takımdan ayrılması an meselesi olan Kim Min-Jae'nin yerine arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nino ile temaslara başladı. Fakat oyuncudan olumsuz geri dönüş alınırsa B planı olarak da John Anthony Brooks'un listeye alındığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de B planı: John Anthony Brooks
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20 Temmuz 2022 12:46
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken yıldız stoperin yerine transfer listesinde bulunan isimler netlik kazanıyor.

Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon Euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu.

B PLANI BROOKS

Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi.

1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi. 

 

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