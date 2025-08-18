18 Ağustos
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen 4 futbolcu var.

Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Somedo'yla güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun "gönderilsin" raporu verdiği ve son maçın kadrosuna almadığı 4 futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.


Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "2 kanat, bir orta saha oyuncusu için çalışmalarımız var" açıklaması sonrası yeni transferler beklenirken, diğer yandan veda edilecek futbolcular için çalışmalar devam ediyor.

4 VEDA YOLDA

62 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı; Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos ve Ognjen Mimovic için yönetime "gönderilsin" raporu verdi.

KADROYA ALINMADILAR

Takıma hız katacak kanat oyuncularını bekleyen Jose Mourinho, söz konusu 4 futbolcuyu, Süper Lig'in 2'inci haftasında deplasmanda 0-0 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

