Fenerbahçe'de 2 maçın biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampı olan Avusturya'da 3 hazırlık karşılaşmasına çıkacak.
10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile oynanacak maçların biletleri Oeticket.com isimli internet sitesinde satışa sunuldu.
Bilet fiyatları 20 Euro olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin bu iki mücadelesine de Sturm Graz'ın stadı olan Merkur Arena ev sahipliği yapacak.
10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile oynanacak maçların biletleri Oeticket.com isimli internet sitesinde satışa sunuldu.
Bilet fiyatları 20 Euro olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin bu iki mücadelesine de Sturm Graz'ın stadı olan Merkur Arena ev sahipliği yapacak.
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