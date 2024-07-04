Fenerbahçe'de 2 maçın biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe, sezon öncesinde hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde tüm hızıyla sürdürürken oynayacağı 2 müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 2 maçın biletleri satışa çıktı
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04 Temmuz 2024 13:39
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampı olan Avusturya'da 3 hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile oynanacak maçların biletleri Oeticket.com isimli internet sitesinde satışa sunuldu.

Bilet fiyatları 20 Euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin bu iki mücadelesine de Sturm Graz'ın stadı olan Merkur Arena ev sahipliği yapacak.

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