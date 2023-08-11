Fenerbahçe Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaştı!

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaştı!
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11 Ağustos 2023 18:55
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 20:16
Fenerbahçe, Marsilya'dan milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor.

RMC Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek. 

Cengiz Ünder, yarın (cumartesi) İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

 

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