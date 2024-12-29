Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi karşısında zorlanmadı
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29 Aralık 2024 22:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Fenerbahçe Beko ile Yukatel Merkezefendi karşı karşıya geldi. 

ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72'lik skorla mağlup etti. 

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligde üst üste 7. maçını kazandı.

Sarı-Lacivertliler ligde 23 puanla liderliğe yükselirken Yukatel Merkezefendi 14 puanla 14. sırada bulunuyor.
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