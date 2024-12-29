Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Fenerbahçe Beko ile Yukatel Merkezefendi karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligde üst üste 7. maçını kazandı.
Sarı-Lacivertliler ligde 23 puanla liderliğe yükselirken Yukatel Merkezefendi 14 puanla 14. sırada bulunuyor.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligde üst üste 7. maçını kazandı.
Sarı-Lacivertliler ligde 23 puanla liderliğe yükselirken Yukatel Merkezefendi 14 puanla 14. sırada bulunuyor.