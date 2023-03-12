Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko, ABD'li yıldız Dyshawn Pierre'in sakatlığına dair bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
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12 Mart 2023 12:21
THY Euroleague'de oynanan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçında sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'in sakatlık süresi belli oldu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama; "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir.

Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."

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