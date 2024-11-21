Fenerbahçe Beko son çeyrekte döndü! Serisini sürdürdü!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko son çeyrekte döndü! Serisini sürdürdü!
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21 Kasım 2024 00:46
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 yendi.

İtalyan ekibi son çeyreğin sonlarına kadar üstün olmasına rağmen temsilcimiz müthiş bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildi.

Sarı lacivertli takım ligde üst üste 6. zaferini aldı. Bologna ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

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