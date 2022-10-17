Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. İşte maç öncesi detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL
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17 Ekim 2022 15:44
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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