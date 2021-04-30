Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 15:43
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.