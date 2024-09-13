Fenerbahçe Beko'da yeni transfere veda!

Fenerbahçe Beko, yeni transferlerinden Luka Samanic ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.
Luka Samanic'e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.
Luka Samanic'e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."
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