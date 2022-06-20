Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü başladı

Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.



Alman oyuncu Danilo Barthel için yapılan paylaşımda ise " Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.









Gelecek sezon planlaması doğrultusunda Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıp yerine CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko'da, sözleşmeleri sona erenveile yollar ayrıldı.6 sezondur kulüpte forma giyen pivotiçin sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçe,