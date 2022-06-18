Fenerbahçe Beko'da görev değişimi

ING Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, kulüpte uzun yıllardır genel menajerlik görevi yapan Maurizio Gherardini ve yardımcısı Derya Yannier'in yeni görev tanımlarına dair önemli bir açıklamada bulundu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın idari ekibinin iki değerli ismiyle yeniden anlaşmaya varılmış ve aynı zamanda görev tanımlamaları yeniden yapılmıştır. Buna göre, 2014 yılından bu yana Erkek Basketbol Şubemizde "Genel Menajer" olarak görev alan ve şubemizin bu süreçte elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Maurizio Gherardini, 1 Temmuz 2022 itibarıyla görevine iki yıl boyunca "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edecektir.



Fenerbahçe Ailesine 2021 yazında katılan ve bu tarihten itibaren şubemizde Erkek Basketbol Genel Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Derya Yannier ise 1 Temmuz 2022'den itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev yapacaktır.



Erkek Basketbol Şubemizin istikrarlı yapısını daha da ileriye taşıyacağına inandığımız bu yapılanmanın Kulübümüz ve değerli yöneticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.







