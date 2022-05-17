Feghouli ve Babel'den 100 Milyon TL'lik veda

Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, taraftarlara veda etti.Feghouli 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından sahaya çocuklarıyla birlikte çıkıp tribünlere veda ederken, Ryan Babel de maç sonu 3'lü çektirdi ve tribünleri selamladı.Feghouli 2017 yılında, Babel ise 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu.Bu arada sosyal medya hesabından açıklama yapan Babelifadelerini kullandı.Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ryan Babel ise 2019 yazında yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.İki futbolcunun yıllık ücreti bonuslar hariç toplam 6.35 milyon euro'yu buluyordu.