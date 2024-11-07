UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Ilias Charalambous'un ekibi FCSB, evinde Thomas Thomasberg'in yönetimindeki Midtylland'ı 2-0 mağlup etti.
Arena Nationala'da oynanan maçta FCSB'nin gollerini 16. dakikada Florin Tanase ve 46. dakikada George Birligea kaydetti.
Bu sonuçla birlikte FCSB puanını 9'a yükseltirken, Midtylland 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında FCSB evinde Olympiakos'a konuk olurken, Midtylland sahasında Frankfurt ile mücadele edecek.
Arena Nationala'da oynanan maçta FCSB'nin gollerini 16. dakikada Florin Tanase ve 46. dakikada George Birligea kaydetti.
Bu sonuçla birlikte FCSB puanını 9'a yükseltirken, Midtylland 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında FCSB evinde Olympiakos'a konuk olurken, Midtylland sahasında Frankfurt ile mücadele edecek.