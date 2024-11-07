FCSB, Midtylland'a evinde acımadı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında FCSB, evinde Midtylland'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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FCSB, Midtylland'a evinde acımadı
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07 Kasım 2024 22:51
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Ilias Charalambous'un ekibi FCSB, evinde Thomas Thomasberg'in yönetimindeki Midtylland'ı 2-0 mağlup etti.

Arena Nationala'da oynanan maçta FCSB'nin gollerini 16. dakikada Florin Tanase ve 46. dakikada George Birligea kaydetti.

Bu sonuçla birlikte FCSB puanını 9'a yükseltirken, Midtylland 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında FCSB evinde Olympiakos'a konuk olurken, Midtylland sahasında Frankfurt ile mücadele edecek.

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