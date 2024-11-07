UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Ilias Charalambous'un ekibi FCSB, evinde Thomas Thomasberg'in yönetimindeki Midtylland'ı 2-0 mağlup etti.



Arena Nationala'da oynanan maçta FCSB'nin gollerini 16. dakikada Florin Tanase ve 46. dakikada George Birligea kaydetti.



Bu sonuçla birlikte FCSB puanını 9'a yükseltirken, Midtylland 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında FCSB evinde Olympiakos'a konuk olurken, Midtylland sahasında Frankfurt ile mücadele edecek.



