Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti. Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste iki maçını kazandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 00:10
Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac'ı konuk etti. 

Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh kaydetti.

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. 39 puana ulaşan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Damac ise 13. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Nassr'a konuk olacak. Damac ise deplasmanda Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery