Fatih Terim'den isyan: 'Hakem nerede, VAR nerede!'

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, OFI Crete ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Christos Vergetis'e yüklendi.



Basın toplantısında konuşan Fatih Terim, 90+6. dakikada Ioannidis'in şutunub Lucao'nun eline geldiğini iddia ederek böyle bir pozisyonun ancak voleybolda görülebileceğini söyledi.



Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. İlk yarım saatte çok iyi oynamadık. Sonrasında karakterimizi gösterdik ve daha iyi oynadık. Şanslar bulduk. İkinci yarının başında Ioannidis, Bakasetas ve Palacios ile şanslar kaçırdık. Beklemediğimiz puanlar kaybettik. Buraya geldiğim günden beri hakemler hakkında hiçbir şey söylemedim. Sadece OFI'nin penaltı atışında maçın 5 dakika durduğunu söylemek istiyorum. OFI beş oyuncu değişikliği yaptı, biz üç oyuncu değişikliği yaptık, sakatlıklar vardı ve sadece 7 dakika duraklama oynandı. Biz oynamak istiyoruz. İyi oynayıp oynamamamız önemli değil. Eğer iyi değilsek buna bakacağız. OFI'nin kazandığı bir penaltı ve maçın sonunda Ioannidis'in pozisyonunda olanları voleybolda görüyoruz. VAR nerede, hakem nerede?" sözleriyle tepkisini gösterdi.



"OYNAYAN TAKIMLARI DESTEKLEMELİYİZ"



Deneyimli Türk teknik adam, "Puan kaybettiğimizde mazeret üretmek istemiyorum ama top oynamak istiyoruz. Futbolu durduran takımları değil, oynamak isteyen takımları desteklememiz gerekiyor. Penaltı olup olmadığını araştırmak istemiyoruz. Ancak elimize geçen fırsatları gole çevirmeliydik. Geldiğimde de söyledim. Yediğimizden daha fazlasını attığımız sürece sorun yok. Bu, gol yemeyi sorun etmediğimiz anlamına gelmiyor ama ön alanda oynadığımızda rakipler şans buluyor. Yediğimiz bazı goller beni de rahatsız ediyor. Tüm bunları düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.



"HIZLI BİR ŞEKİLDE TIRMANACAĞIZ"



Panathinaikos'un 4. sırada olması hakkında da konuşan Terim, "Üç maç berabere kaldık. Yani her şey olabilir. Kazandığımız sürece iyi olacağız ve sıralamada çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanacağız. Bugün son penaltıyla 3-2'yi getirseydik, bu olabilirdi. Ancak yine de iyi oynayıp oynamadığımızı tartışabiliriz. Çok fazla şans buluyoruz ama bunları bitiremiyoruz. Öne geçtiğinizde başka bir oyun bulursunuz. Playofflarda bunun olmayacağına inanıyorum. Bugün oyunun çok yavaşlatıldığını ve verilenlerin de az olduğunu söylemek istiyorum. Oynamak isteyen takımlar için böyle şeyler olmamalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı





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