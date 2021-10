Fatih Terim: 'Allah, hepimize hediye verdi'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'u 3-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



FATİH TERİM'DEN HAKEM YANITI



"Hakem maçın önüne geçti mi?" sorusunun yanıtlayan Fatih Terim "Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Topu kaptırdık, penaltı oldu. O oldu, bu oldu. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeyin öne geçmesini istemem. Hakemlerle ilgili her gün bir şeyler oluyor. Perşembe'den itibaren yollarda, değişik hava şartlarında uğraşan bir Galatasaray'ın karakter koymasını, kazanmayı bilmesinin başka şeylerin önüne geçmesini istemiyorum. O konuları başka bir zaman hakikaten konuşalım. Size de, bize de, ötekine de..." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"



Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Haftaya gidelim, Göztepe, sonrası Perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray, oradan bitirdiği anda maça 72 saat var. Sabah 6:32'de teker koydu uçak, belki çocuklar yatmadı, ertesi gün bir idmanla buraya geldik. 3. gün bu takım maç oynadı ve gerilimi yüksek bir maç oynadı. Yağmur, hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11'de 11 iken de iyiydik, birçok gol kaçırdık, daha önce sonucu alabilirdik. Galatasaray budur, reaksiyon gösterir, karakter koyar. Bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı, ilk yarı da 3-4 dakika uzadı, tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda, doğru 3 puan." dedi.



"ALLAH, BERKAN'A VE BİZE HEDİYE VERDİ"



Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım, oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer değişikliğin doğru olduğunu gösterdi. Diagne'yi 3. santrfor olarak kullandık, hiç küsmeden, darılmadan girdi ki bazen bunları problem edebilir, aslan gibi işini yaptı. Bir parantez de Berkan'a, çok üzüldü. Oyuncularımızın sadece iyi zamanlarında alkışlayarak yanında olmuyoruz, yaptıkları hatada da yanındayız, sorumluluğunu da biz alırız. Benim kendisine öğreteceklerim dışında pratikte şeyler var. Çok üzüldü, Allah hepimize verdiği gibi ona da hediye verdi. Yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması onun çıkaracağı derstir." ifadelerini kullandı.



TARAFTARLARA MESAJ



Taraftarlara mesaj gönderen deneyimli teknik adam "Taraftarlardan ricam, oyunculara iyi yaklaşırlarsa bize yapacakları en büyük yardım olur. Hep beraber oynayacağımız için bu önemli." dedi.



"DİNLENME FIRSATLARI OLMADI"



Fatih Terim "Özellikle bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Ama baskıyı devam ettirip iki beki de oyuna soktuğumuzda daha etkin, pozisyonu bol maç yaşarız. Van Aanholt'a neredeyse hiç dinlenme şansı tanımadık, ilk yarı işini yaptı ama Ömer daha hücum beki. Mustafa da iyi devam ediyordu yoksa 2. yarıya Kerem, Diagne, Halil ve Babel ile devam edebilirdik ama değişikliği böyle kullanmayı daha doğru buldum. Son 2'de artık Babel'in ayağına darbe alarak yorulduğunu gördüğümden, öyle değişiklikler yaptık. Hepsi doğru oldu, doğru zamanda oldu. Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu. Bundan sonra daha da iyi olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.



"10 KİŞİ İLE KARAKTER KOYDUK"



Basın toplantısında açıklamalarında devam eden Terim "Bugün Babel ve Feghouli ile hücum sürekliliği sağladık, kaptırdığımızda kontra pres ile kazandık. 3 gün önce Marsilya maçı oynamış bir takımın görüntüsü yoktu. Daima oynamak isteyen bir takım vardı, iki takım herkese de güzel maç seyrettirdi. Bugün çok memnun kaldım, 10 kişiyle karakter koyarak 3-2 kazanmak önemliydi, oyuncularımı kutluyorum." dedi.



"HAK ETTİĞİMİZİ ALDIK"



Sarı-kırmızılı takımın golcüleri hakkında konuşan Fatih Terim "Golcülerimizin 7-8 maçtır suskun olması, Morutan belki tarihi bir gol attı ama bundaki etkili isim Diagne'ydi, al da at dedi. Halil, Diagne ve Mustafa'dan memnunum. Mustafa sette yardımcı oldu, az top kaybı yaptı ve defans arkası koşuları daha iyiydi, artık görevi olan 2 golü de atması bizi memnun etti. Diagne, Mustafa ve Halil'den belki bazen ikisi birlikte oynayacak, formasyonu değiştireceğimi söylemiştim. Seti kurduğumuzda başarılı olursak ki bugün yağmurlu, kaygan havaya rağmen ısrarla ve inatla seti oynamaya özen gösterdik. Bu bizim pozisyonları bulmamıza yardım etti. Pozisyonları böyle bulduk. Pas oyunuyla yarattığımız birçok pozisyon var, bunları çok harcadık, şanssızlık diyemeyeceğiz. Bireysel hatayla penaltı oldu ve kırmızı kart. Orada da yürekli davrandık ve maçı almayı kafasına koymuş bir takımın mücadelesini göstererek hak ettiğimizi aldık." şeklinde konuştu.



"İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ"



Milli ara hakkında konuşan Terim "İki hazırlık maçı oynayacağız, 9'unda ve 12'sinde, Tuzla ve İstanbulspor ile. Florya'da oynayacağız, yukarıdaki yeni çim yaptığımız yerde, taraftarımıza da açık oynayacağız o maçları. İnşallah milli takımdan herkes sağlıklı döner, biz de tam kadroya kavuşuruz." dedi.



SACHA BOEY VE ARDA TURAN AÇIKLAMASI



Saha Boey'in sakatlığıyla ilgili konuşan Fatih Terim "Sacha'nın hissettim ve hemen bıraktım demesi var, biz de Yener bey ile konuşarak, bu riske girmek istemedik. Tamamıyla milli takım arasında döneceğini düşünüyoruz. İnşallah 1 maç sonra da başka bir şey çıkmazsa Marcao dönecek. O zaman daha rahat olacağız, elimizde daha fazla imkan olacak. Arda, uzun sürdü alçı çıkınca bakalım ne olacak? Barış'ın eli sarılı, oyun izin verse onu da öyle bir denemeyi düşündüm. Barış da rakibin geniş alanlarını kullanabilecek önemli bir oyuncu. Teke teki iyi oynayan bir gencimiz, talihsiz bir şekilde milli takımda eli kırıldı, onu da kazanırsak hücumcularımızı çoğaltmış olacağız." açıklamasını yaptı.



"FERNANDO MUSLERA MÜTHİŞTİ"



Fernando Muslera hakkında açıklama yapan Terim "Muslera müthişti, eski Muslera günlerine döndü bugün. Nelsson'u neredeyse hiç dinlendirmedik, aslan gibi devam etti. Biraz daha zone defanstan adamı rahatsız etmeyi, temaslı oynamayı çalışacağız." ifadelerini kullandı.



SOYUNMA ODASINDA NELER SÖYLEDİ?



Soyunma odasında yaptığı konuşmanın sorulması üzerine açıklama yapan deneyimli teknik adam "Devre arasında Biz Galatasaray'ız, karakter koyma zamanıdır, işte o zaman da bu zamandır' deyip, gayet iyi oynadığımızı, gereksiz iki gol yediğimizi, çevirecek çok süre olduğunu söyledim." diye konuştu.