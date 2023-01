Fatih Tekke'den Abdullah Avcı'ya destek

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.



Tekke, İstanbulspor Ömer Sarıalioğlu Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



"En büyük hayalim Trabzonspor'un başında Şampiyonlar Ligi finali oynamak." diyen Tekke, "Ancak şansımın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Trabzonspor'un çok iyi bir teknik adamı var." diye konuştu.



"Abdullah Avcı hepimizi mutlu eden çok büyük bir şey başardı." ifadelerinin kullanan Tekke, "Abdullah Avcı gibi iyi bir teknik adamın bu derece tartışılması bence çok fuzuli ve yersiz. Abdullah Avcı Trabzonspor'un tarihindeki en önemli yerlerden bir tanesi almıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Trabzonspor'u yönetme hayali



Trabzonspor'u yönetmek gibi bir hayalinin her zaman olduğunu söyleyen genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:



"Dokuz yıllık teknik direktörlük dönemimde benim oyuna bakış şeklimle, üç hafta, beş hafta gibi süreler bana yeterli değil. Belki üç ay beş ay da yeterli değil. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlarda böyle süreler bu ülkede kimseye verilmiyor. Dolayısıyla benim şansımın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Teknik adam ve ekip olarak kalite anlamında bahsetmiyorum. Kesinlikle sistemin ve özellikle yönetenlerin teknik adam belirlerken ki kriterlerinin farklılığından bunun zor olduğunu düşünüyorum. Ama umarım en azından futbola bakış açımı ülkede yapabildiğim kadar bir şekilde yansıtabilirim. Ama hayal olarak Trabzonspor tabii ki var yani. Daha yolun başında teknik direktörlüğe başlarken zaten bunu söylemiştim defalarca."



"Galatasaray, son maçtaki oyunuyla öne geçti"



Süper Lig'de genel anlamda öne çıkan takımların olduğunu ve ilk beşte büyük bir yarış yaşandığını dile getiren Fatih Tekke, "En son Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maça kadar belki Fenerbahçe'nin oyun olarak bir üstünlüğü var gibi gözüküyordu. Ancak Galatasaray, bireysel performansta son maçtaki oyunuyla öne geçti. Trabzonspor'da bir dalgalanma var. Diğer takımlar hemen hemen beklenildiği gibi devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"Her maça kazanmak için çıkıyoruz"



İstanbulspor'un genel anlamda kadrosunu koruduğunu aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "İstanbulspor geçen seneki kadronun hemen hemen hepsiyle devam ediyor. Dolayısıyla Süper Lig'in seviyesinin bana göre biraz altında kaldık. Tabii ki Süper Lig'de oynamamış oyuncuların bir ritim tutması, bu lige adapte olması kolay değil." diye konuştu.



"Geldiğim günden bu yana biraz daha topa sahip olan, sadece kalemizin önünde savunarak oynamaktansa kalemizden uzak oynamayı tercih eden bir oyun yapımız var." diyen Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii bunun için süre lazım. Mesela bana göre Adana Demirspor maçının ilk devresi geldiğimizden bu yana oynadığımız en iyi ilk devreydi. Ama bireysel hatalar da çok oldu. 1-0 sıfır geriye düştük ilk yarı. Oyunun kalitesinden ziyade bizim skor da almamız gerekiyor. Bunun için bir zamana ihtiyaç var. O kimliği tekrar oluştururken tabii ki bu ligde kalmak istiyoruz yani. Amacımız o. Dolayısıyla her maça kazanmak için çıkıyoruz. Takımın iyi oyuna, morale, güvene, puana ve puanlara ihtiyacı var. Ligde yarışabileceğimiz yedi sekiz takım olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinde bir sorunumuz var. Onu da söyleyeyim. Duran topla ilgili sorunumuz var. Birçok şeyleri denememize rağmen o konuda da problemlerimiz devam ediyor."



"En az hata yapan bence ipi göğüsleyecektir"



Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı sorusuna ise Tekke, şu cevabı verdi:



"Şu an Galatasaray önde gözüküyor. Fenerbahçe'nin güçlü oyunu kırıldı gibi görünüyor. Ama ritim yakalarlarsa yine onlar da aday. Trabzonspor bence kadro olarak çok ciddi bir aday. Sonrasında Başakşehir ve Beşiktaş söylenebilir. Bu saydığım beş takımda da gerçekten diğer takımlara oranla çok daha kaliteli iyi oyuncular var. Umarım futbol oynayan, futbol oynamaya çalışan, futbol konuşmaya çalışan kişiler, camialar kazanır. Temennim o. Tabii ki şampiyonun Trabzonspor olması canı gönülden istediğim bir şey ama kadro olarak, oyun olarak bu beş takımın birbirlerine mesafelerinin fazla olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla en az hata yapan bence ipi göğüsleyecektir."