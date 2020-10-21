Fatih Öztürk, Muslera'nın 9 sezonuna yetişiyor

Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan G.Saray, son üç haftada toplam 8 puan kaybederken, gözler yine Fernando Muslera'yı aradı.

Ocak ayında geri dönecek

olan Uruguaylı eldivene bir ihtimal

aralık ayında "Takıma katılabilir"

diye lisans çıkaran

Cimbom'da tecrübeli kalecinin boşluğu bir türlü dolmadı.



Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı. 9 sezonluk G.Saray kariyerinde frikikten toplam 5 gol yiyen Muslera'yı sadece

Fenerbahçeli

Alex ve Beşiktaşlı Talisca'nın savunmaya

çarpan duran topları

yanıltmıştı.

Uruguaylı 1 numara, frikikten ya da ceza sahası dışından çok ender gol yerken, Fatih Öztürk 5 haftada 3. kez ceza sahası dışından avlandı. Babacar'ın frikiğinde hatalı yer tutan Fatih, Etebo ile birlikte Alanyaspor maçının kaderini belirledi.

G.Saray ile 361 maça çıkan Muslera, 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı oyuncu, 394 kez rakiplerine gol izni verdi. Muslera ortalama her 82 dakikada bir kalesinde gol gördü.

Fatih Öztürk, Aytemiz Alanyaspor maçında yenilen gollerde hatalıydı. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu sezon 5 lig maçında kalesinde 4 topu ağlarında gördü.