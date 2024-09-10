Fas, deplasmanda Lesoto'yu son dakika golüyle yendi!

Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde Lesoto'yu 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fas, deplasmanda Lesoto'yu son dakika golüyle yendi!
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10 Eylül 2024 00:08
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B grubun 2. maçında Lesoto ve Fas karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı son dakika golüyle 1-0 yendi.

Fas'a galibiyeti getiren gol 90+3'de Brahim Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fas puanını 6'ya çıkarırken Lesoto henüz puanla tanışamadı.

Youssef En Nesyri, 90+3 de Brahim Diaz'ın attığı gole asist yapan isim oldu.

 

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