Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B grubun 2. maçında Lesoto ve Fas karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı son dakika golüyle 1-0 yendi.



Fas'a galibiyeti getiren gol 90+3'de Brahim Diaz'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Fas puanını 6'ya çıkarırken Lesoto henüz puanla tanışamadı.



Youssef En Nesyri, 90+3 de Brahim Diaz'ın attığı gole asist yapan isim oldu.









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