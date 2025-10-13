13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-068'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-166'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı.

calendar 13 Ekim 2025 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı
 Türkiye Voleybol Federasyonunca (TVF) kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Batman'da açıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak hedefiyle hayata geçirilen projede yeni okulun açılışı, Özel Girne Koleji Batman Okulları Spor Salonu'nda yapıldı.

Açılışta, TVF Batman Voleybol İl Temsilcisi Eyüp Can Çiftçi, Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Batman Fabrika Voleybol İdari Antrenörü Murat Bilgiç ile Girne Koleji Batman Kampüsü Kurucusu Abdülbaki Azad İsen yer aldı.


Batman Fabrika Voleybol, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren eğitim programlarına her hafta cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
