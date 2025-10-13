Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı

Türkiye Voleybol Federasyonunca (TVF) kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Batman'da açıldı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak hedefiyle hayata geçirilen projede yeni okulun açılışı, Özel Girne Koleji Batman Okulları Spor Salonu'nda yapıldı.Açılışta, TVF Batman Voleybol İl Temsilcisi Eyüp Can Çiftçi, Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Batman Fabrika Voleybol İdari Antrenörü Murat Bilgiç ile Girne Koleji Batman Kampüsü Kurucusu Abdülbaki Azad İsen yer aldı.Batman Fabrika Voleybol, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren eğitim programlarına her hafta cumartesi ve pazar günleri devam edecek.