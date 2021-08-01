F1 Macaristan Grand Prix'sinde bir ilk; Esteban Ocon

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı.



Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışın ilk turunda yaşanan kazanın ardından Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris, grand prixye devam edemedi.



Diğer pilotların yağmur lastiklerini değiştirmek için pit alanına girmesi nedeniyle ikinci startta tek başına kalan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de ender rastlanan bir görüntüye imza attı. Startın ardından lastik değiştirmek için 5. turda pite giren Hamilton, yarışa son sırada döndü.



Bitime üç tur kala Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek üçüncülüğe kadar yükselen Hamilton, kürsüye çıkmayı başardı.



Mücadeleye 8. sıradan başlayan 24 yaşındaki Ocon, 2 saat 4 dakika 43.199 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etti. Bu sezon ilk kez Mercedes ve Red Bull dışında bir takımın pilotu podyumun zirvesine çıktı.



İlk turdaki kazada aracı hasar alan ve arka sıralara gerileyen şampiyonluğun diğer adayı Red Bull pilotu Max Verstappen ise 10. olarak bir puan aldı.



SEBASTIAN VETTEL DİSKALİFİYE



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün koşulan Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yarıştan diskalifiye edildi.



Dünya Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, yarış sonunda aracında numune alınması için yeterli miktarda yakıt olmaması nedeniyle Vettel'in diskalifiye edildiği kaydedildi.



FIA kurallarına göre, her yarıştan sonra otomobillerden bir litre yakıt numune olarak alınıyor. Vettel'in aracından yarış sonrasında 0,3 litre numune alınabildiği belirtildi.



Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükseldi.



İlk turdaki kazanın damga vurduğu yarışta Alpine'in 24 yaşındaki Fransız pilotu Ocon, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etmişti.







