Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü istiyor

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen ve bu sezon hiç süre alamayan Sinan Gümüş, vedaya hazırlanıyor.



29 yaşındaki futbolcuya Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinin hem Antalyaspor ile hem de Sinan Gümüş ile temas kurduğu ve transferde önemli yol kat ettiği öğrenildi.



Başkan açıklamıştı



Sinan Gümüş ile ilgili olarak transfer olasılığını Başkan Sinan Boztepe, önceki hafta yaptığı basın toplantısında basınla paylaşmıştı. Sinan Gümüş'ün hukuki sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Boztepe, "Ara dönemde kendisine kulüp bulabilirsek orta nokta bulabiliriz. Resmi olmayan teklifler var" ifadelerine yer vermişti.



Kadro dışı kaldı



2019-2020 sezonunun devre arasında Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, 2021-2022 sezonunun devre arasında bir kez daha Kırmızı-Beyazlı formayı giydi. Bu kez beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı.



Bu sezon süre alamadı



Bu sezon hiç süre alamayan Sinan Gümüş, geçen sezon 16, önceki sezon ise sadece 7 maçta süre alabildi. Son 3 sezonda 23 maçta oynayabilen deneyimli futbolcu için son kararın Teknik Direktör Arda Turan tarafından verileceği öğrenildi. [Radyospor]





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