Eyüpspor ile Altınordu yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor ile Altınordu yenişemedi!
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11 Nisan 2022 23:01
Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+1. dakikada penaltıdan Timur Temeltaş ve 78. dakikada Olivier Thill kaydederken, Altınordu'nun golleri 60. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 64. dakikada Strahil Popov'dan (K.K) geldi.

Alınan bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 50 yaptı. Altınordu ise puanını 35'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Samsunspor'u konuk edecek. Altınordu ise Manisa FK'yi ağırlayacak.

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Buatu, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 67 Ahmed Ildız), Oğulcan Çağlayan, Thill, Pa Dibba (Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ), Umut Bulut (Dk. 84 Enes Keskin)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 59 Sami Satılmış), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 58 Emircan Gürlük), Hüsamettin Yener (Dk. 90+5 Anıl Arıcıoğlu)

Goller: Dk. 45+1 Timur Temeltaş (Penaltıdan), Dk. 78 Thill (Eyüpspor), Dk. 60 Ahmet İlhan Özek, Dk. 64 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Erdi Dikmen (Altınordu), Dk. 58 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

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