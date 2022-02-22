Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan'ın görevinden istifa ettiği açıklandıç

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan istifa etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 17:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından açıklaması yayımlanan Turan, iki yıldır görev yaptığı eflatun-sarılı takımdan bugün itibarıyla ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübüne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Eyüpspor, ligde son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.