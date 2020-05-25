EuroLeague'de sezon iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY EuroLeague ve EURO Cup'ta 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, EuroLeague yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.
Toplantıda, THY EuroLeague ve EURO Cup'ta 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. EuroLeague'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı. EuroLeague'de sezon askıya alınmadan evvel Anadolu Efes lider konumdaydı. Fenerbahçe Beko ise 8. sırada yer alıyordu. EuroCup'ta ise TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti.
ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA
THY EuroLeague'de lider konumunda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iptal edilen sezon hakkında, "2 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi sebebiyle durdurulan Euroleague organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adam atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk." ifadelerini kullandı. Ataman'ın açıklamalarının tamamı için tıklayın...
VASILIJE MICIC'TEN İPTAL SÖZLERİ
Sırp spor sitesi Mozzart'a konuşan ve sezona devam etmemek için takım olarak karar aldıklarını söyleyen Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, "Daha fazla oynamama kararını takım olarak verdik. Bu karar nedeniyle teknik ekip biraz rahatsız oldu ancak Ergin Ataman böyle bir koç. Hedefe ulaşmak onun için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı. Micic'in açıklamalarının tamamı için tıklayın...
ANADOLU EFES'İN AÇIKLAMASI
FENERBAHÇE BEKO'NUN AÇIKLAMASI
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, EuroLeague yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.
Toplantıda, THY EuroLeague ve EURO Cup'ta 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. EuroLeague'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı. EuroLeague'de sezon askıya alınmadan evvel Anadolu Efes lider konumdaydı. Fenerbahçe Beko ise 8. sırada yer alıyordu. EuroCup'ta ise TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti.
ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA
THY EuroLeague'de lider konumunda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iptal edilen sezon hakkında, "2 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi sebebiyle durdurulan Euroleague organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adam atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk." ifadelerini kullandı. Ataman'ın açıklamalarının tamamı için tıklayın...
VASILIJE MICIC'TEN İPTAL SÖZLERİ
Sırp spor sitesi Mozzart'a konuşan ve sezona devam etmemek için takım olarak karar aldıklarını söyleyen Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, "Daha fazla oynamama kararını takım olarak verdik. Bu karar nedeniyle teknik ekip biraz rahatsız oldu ancak Ergin Ataman böyle bir koç. Hedefe ulaşmak onun için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı. Micic'in açıklamalarının tamamı için tıklayın...
ANADOLU EFES'İN AÇIKLAMASI
FENERBAHÇE BEKO'NUN AÇIKLAMASI
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın