EuroLeague'de sezon iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY EuroLeague ve EURO Cup'ta 2019-2020 sezonu iptal edildi.Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, EuroLeague yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.Toplantıda, THY EuroLeague ve EURO Cup'ta 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. EuroLeague'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı. EuroLeague'de sezon askıya alınmadan evvel Anadolu Efes lider konumdaydı. Fenerbahçe Beko ise 8. sırada yer alıyordu. EuroCup'ta ise TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti.THY EuroLeague'de lider konumunda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iptal edilen sezon hakkında, "" ifadelerini kullandı.Sırp spor sitesi Mozzart'a konuşan ve sezona devam etmemek için takım olarak karar aldıklarını söyleyen Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, "" ifadelerini kullandı.