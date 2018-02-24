  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..

Euroleague'de haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Spanoulis ile Brose Bamberg'in ABD'li oyuncusu Wright, THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

Kaynak: AA
Euroleague'de haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 17:08
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakoslu Vassilis Spanoulis ile Brose Bambergli Dorell Wright, 23. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un konuk ettiği İspanya ekibi Valencia Basket'i 80-70 yendiği maçtaki performansıyla Yunan basketbolcu Spanoulis ile Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 86-62 mağlup ettiği karşılaşmadaki oyunuyla ABD'li Wright'ın, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi oyuncu ödülünü paylaştığı belirtildi.

Takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynayan oyunculardan 35 yaşındaki Spanoulis, karşılaşmayı 25 sayı, 9 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Wright ise 21 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı. 

İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen Jayson Granger ile Tornike Shengelia ise takımlarının deplasmanda Rus CSKA Moskova'ya 93-86 kaybettiği mücadelede 25 verimlilik puanı elde ederek ikinciliği paylaştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için