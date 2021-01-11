EuroLeague'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 12 Ocak Salı ve 13 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.



Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Anadolu Efes, yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da karşılaşacak.



8 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımı konuk edecek. Mücadele, yarın saat 20.45'te başlayacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



12 Ocak Salı:



20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona (İspanya)



20.30 Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya)



20.45 Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia (İspanya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)



22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya)



13 Ocak Çarşamba:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)



21.30 Bayern Münih (Almanya) - Zenit (Rusya)



22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)



23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)



